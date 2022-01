Attentats de Paris : l’hommage des étudiants de Saint-Lô Thère

Les élèves, étudiants et apprentis deSaint-Lô Thère, établissement d'enseignement agricole et agroalimentaire ont exprimé leur volonté que l'établissement montre son soutien aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris et à leurs familles.

Les élèves se sont rassemblés pour composer le symbole de la paix avec la Tour Eiffel.

Plusieurs actions seront menées au cours de ces prochaines semaines.

Des temps d’explications et de débats avec les enseignants, un accès à l’information audiovisuelle et à la presse écrite.

Un montage vidéo sera réalisé par les classes de BTS Euro avec les partenaires anglais de Cannington.