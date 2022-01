Paris (AFP). Assaut à Saint-Denis: le film des événements

Voici le déroulé de l'assaut policier lancé mercredi avant l'aube à Saint-Denis près de Paris, cinq jours après les attentats qui ont fait 129 morts dans cette ville et dans la capitale: - vers 04H20: la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire et le Raid lancent l'assaut contre un appartement dans le centre piétonnier de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Une fusillade se produit. Les enquêteurs recherchent au moins un suspect-clé et d'éventuels complices des attentats du 13 novembre qui ont visé notamment le Stade de France, situé à une vingtaine de minutes à pied de l'appartement. - 04H31: les pompiers interviennent en soutien du Raid face à "un groupe armé retranché dans un appartement", à l'angle de la rue de la République et de la rue Corbillon. Il y aurait entre deux et quatre personnes dans cet appartement (source policière). - vers 05H00: les tirs reprennent selon des riverains. Le quartier est complètement bouclé par les forces de l'ordre. Présent sur place depuis 04H30, le maire de la ville Denis Paillard évoque "des fusillades". - 05H49: une source proche de l'enquête annonce que deux policiers ont été blessés durant l'assaut. - 06H20: métros, bus et tramways desservant Saint-Denis sont à l'arrêt. - 06H53: une source policière indique que l'assaut a pour cible l'organisateur présumé des attentats de Paris, le jihadiste belge Abdelhamid Abaaoud. - 07H03: une source proche de l'enquête fait état d'au moins un mort dans l'appartement. - 07H21: la préfecture annonce la fermeture des écoles et collèges du centre-ville de Saint-Denis. - 07H30: de fortes détonations sont entendues, trois heures après le début de l'opération ponctuée d'intenses fusillades. - 07H40: la préfecture recommande aux habitants de rester chez eux. - 07H56: des sources policières annoncent la mort de deux des suspects retranchés dans l'appartement dont une femme qui s'est fait exploser. Un suspect est encore retranché, selon ces mêmes sources. Au moins trois policiers sont blessés. - 07H58: une cinquantaine de militaires sont déployés à Saint-Denis. - 08H05: le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve rejoignent le président François Hollande pour suivre l'opération dans son bureau à l'Elysée. - 08H26: une source judiciaire annonce que trois hommes sont en garde à vue. - 08H30: poursuite de l'opération antiterroriste qui mobilise également des militaires et un hélicoptère. - 08H55: le parquet de Paris confirme la mort d'une femme kamikaze "qui a activé son gilet explosif au début de l'assaut". - 09H17: le parquet annonce que cinq gardes à vue sont en cours, dont trois concernant des occupants de l'appartement, ainsi qu'un homme et une femme interpellés à proximité immédiate de l'immeuble. - 10H00: un Conseil des ministres est maintenu à l'Elysée alors que l'opération se poursuit. - 11H26: une source policière annonce la fin de l'assaut. Sept interpellations au total à Saint-Denis dont trois dans l'appartement visé, deux dans des appartements voisins et deux autres à proximité. Opérations de sécurisation toujours en cours.

