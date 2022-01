Le Normand sur le retour au sein de l'Office universitaire des études normandes à Caen

Une année de formation au sein de l'Office universitaire des études normandes (Ouen), créé en 1995 mais dont les fondations remontent aux années 1970, peut être sanctionnée d'un diplôme pluridisciplinaire. "Histoire, droit normand, géographie, ethno-musicologie, littérature... le tout en lien avec la Normandie", présente Christophe Maneuvrier directeur de l'Ouen qui organise deux campus chaque été, mélangeant théorie et visites de terrain. "La dizaine d'étudiants que nous comptons provient d'origines diverses : néo-bacheliers, réorientation professionnelle ou retraités." Et le diplôme permet à certains intéressés de compléter leur formation pour devenir guide, intervenant dans le domaine du patrimoine ou dans un musée, documentaliste...

Si l'enseignement du normand est pour l'instant absent du programme, lui qui n'est dispensé que dans une seule université au monde, à Austin au Texas, il pourrait être proposé à partir de la rentrée prochaine. Les administrateurs de l'Ouen y travaillent. "Avec la Réunification de la Normandie, il est vrai que nous ressentons un regain d'intérêt et c'est pourquoi nous étudions la mise en place d'un cours de didactologie l'an prochain."

L'Office établit des relations interdisciplinaires avec certaines équipes de recherche de l'université. Il demeure aussi une interface entre les chercheurs, les étudiants, et un public bien plus large. Il n'est pas rare qu'à la tenue de conférence, la salle se remplisse facilement. Les universitaires qui y collaborent ne sont pas sans apporter de temps à autres leur caution scientifiques à des projets extérieurs. Ce fut par exemple le cas du dernier documentaire diffusé par Arte sur Guillaume Le Conquérant. La direction du musée de la tapisserie à Bayeux sollicite également l'Ouen au sujet de l'évolution de la structure et de l'avénement à venir en 2023, d'un Centre de Compréhension de l’Europe et du Moyen Âge qui doit voir le jour dans la capitale du Bessin.