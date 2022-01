lL'organisateur présumé des attentats de Paris, le jihadiste belge Abdelhamid Abaaoud, est la cible de l'assaut en cours mercredi matin au nord de Paris, a-t-on appris de sources policière et proche de l'enquête. On ne savait pas dans l'immédiat si cet homme de 28 ans, membre actif de l'organisation jihadiste Etat islamique en Syrie, était dans l'appartement de Saint-Denis où sont retranchées entre deux et quatre suspects.

