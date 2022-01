Paris (AFP). Stéphane, Halima, Romain, Justine... Les victimes des attentats de Paris

Ils étaient étudiant, banquier, garagiste, bibliothécaire ou serveur. Français, Belges, Roumains ou Mexicain, la plupart âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Voici des éléments collectés par l'AFP sur ces vies fauchées lors des attentats jihadistes de vendredi à Paris: - Stéphane Albertini était le chef de salle du restaurant Chez Livio à Neuilly-sur-Seine(Hauts-de-Seine). Il a été tué au Bataclan aux côtés de son cousin Pierre Innocenti, gérant du restaurant. "Stéphane était drôle et subtil, toujours souriant, toujours partant. Il faisait rire tout le monde. Il était très apprécié, c'était quelqu'un d'incontournable", dit de lui une proche citée par Libération. - Nick Alexander, 36 ans, un Anglais de Colchester (sud-est), vendait des produits à l'effigie du groupe Eagles of Death Metal lorsqu'il a été tué au Bataclan. "J'ai essayé de lui faire du bouche-à-bouche. () Je l'ai tenu dans mes bras et je lui ai dit que je l'aimais", a raconté au Telegraph Helen Wilson, une amie américaine présente avec lui au concert. Brun aux cheveux longs, "Nick est mort en faisant le travail qu'il aimait et nous sommes réconfortés de voir à quel point il était aimé par ses amis à travers le monde", a écrit sa famille dans un communiqué. "Dors bien, mon doux prince, Nick Alexander? #fuckterrorism #iwillalwaysloveyou #Bataclan", a publié sur Twitter sa compagne Polina Buckley, avec une photo d'eux deux. - Jean-Jacques Amiot, 68 ans, était au Bataclan lorsqu'il s'est fait abattre. Fan de rock, familier des salles de concert, ce Parisien père de deux filles et deux fois grand-père était à la tête d'une entreprise de sérigraphie et travaillait régulièrement pour les artistes, les musiciens, ou les dessinateurs. "C'était un homme doux", a rappelé son frère dans Le Télégramme. - Thomas Ayad, 34 ans, originaire d'Amiens (Somme), a été tué au Bataclan. Ce jeune homme brun, barbu, était producteur pour la maison de disques Mercury Music Group (Universal) et s'occupait notamment du marketing d'Eagles of Death Metal. Passionné de hockey sur gazon, son ancien club a organisé un rassemblement d'hommage dimanche. "Il est mort presque tout de suite, au Bataclan, alors qu'il était en train de parler avec un garçon de Nous Productions (le tourneur du concert, ndlr) qui, lui, a été blessé. () Franc, honnête, c'était un ami fidèle, on pouvait compter sur lui", a raconté à Libération l'un de ses amis. - Guillaume Barreau-Decherf, 43 ans, père de deux filles, avait le rock dans la peau. Journaliste indépendant, il couvrait notamment la musique rock pour le magazine culturel Les Inrockuptibles. Il avait récemment écrit au sujet du nouvel album du groupe Eagles of Death Metal, qui se produisait au Bataclan le soir du massacre. Ses confrères et anciens camarades de l'Ecole de journalisme ESJ de Lille se souviennent de sa douceur sous une allure de "métalleux", de sa passion pour la musique et de son sens de la formule qui faisait souvent mouche. - Chloé Boissinot, 25 ans, originaire de Château-Larcher dans la Vienne, selon La Nouvelle République. Elle et son petit ami Nicolas, blessé, étaient en train de dîner au restaurant Le Petit Cambodge lorsque les assaillants ont ouvert le feu. - Emmanuel Bonnet, né en 1967, habitant de la Chapelle-en-Serval (Oise). Ce père de famille était vendredi au Bataclan avec l'un de ses enfants. "Le fils a réussi à quitter la salle, il ne trouvait pas son père mais était persuadé qu'il s'était lui aussi échappé", a raconté le maire de la commune Daniel Dray au Courrier Picard. Employé de la RATP, il avait partagé la veille du concert sur sa page Facebook un lien du groupe "Les athées en action" citant Jacques Prévert avec une photo du poète: "La théologie c'est simple comme dieu et dieu font trois." - Maxime Bouffard, 26 ans, originaire du Coux-et-Bigaroque (Dordogne), est mort au Bataclan. Titulaire d'un BTS en audiovisuel à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), il habitait depuis quatre ans à Paris, où il réalisait des clips vidéo - récemment pour le groupe Le Dernier Métro - et des films publicitaires. "C'était un amateur de rugby, de vin et de bonne bouffe. C'était un pilier dans sa famille et dans son groupe d'amis", a raconté un ami à l'AFP. Fan de rock, il avait partagé sur son profil Facebook en juillet une critique élogieuse du nouvel album d'Eagles Of Death Metal. - Quentin Boulenger, 29 ans, a trouvé la mort au Bataclan. Originaire de Reims (Marne) et diplômé de l'école de commerce Audiencia de Nantes (Loire-Atlantique), ce jeune marié s'était installé dans le XVIIe arrondissement de Paris et travaillait comme responsable digital international au sein du groupe de cosmétiques L'Oréal. - Macathéo Ludovic Boumbas, dit "Ludo", 40 ans, est mort à La Belle Equipe, bistrot du XIe arrondissement où il fêtait l'anniversaire d'une amie. "Il a voulu protéger une amie, Chloé, en se mettant sur elle. Il s'est pris une rafale", a dit son frère à l'AFP. D'origine congolaise, Ludo était ingénieur chez le transporteur FedEx. - Elodie Breuil, 23 ans, a été tuée au Bataclan où elle passait la soirée avec six amis. Habitante de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), elle étudiait le design à Paris, à l'Ecole de Condé. "Tout ce que vous pouvez faire, c'est informer le monde entier de ces horribles choses que nous nous infligeons les uns aux autres", a déclaré son frère Alexis à un journaliste de Time, alors qu'on venait de lui confirmer le décès de la jeune fille aux yeux bleus. - Ciprian Calciu, 32 ans, de nationalité roumaine, est mort au restaurant La Belle Equipe, où il se trouvait avec sa compagne, Lacramioara Pop. Ils étaient parents d'un enfant âgé de 18 mois. Une messe à la mémoire de Ciprian a eu lieu ce week-end à Tulcea, ville de l'Est de la Roumanie dont il était originaire, selon le quotidien Libertatea. - Nicolas Catinat, artisan menuisier de 37 ans, a été tué au Bataclan, alors qu'il se trouvait dans la fosse. Habitant à Domont (Val-d'Oise), il a cherché à protéger ses amis en se plaçant en bouclier humain. "RIP Nicolas, tu es mort en héros pour sauver tes amis", a publié samedi sur Twitter l'une de ses connaissances, qui avait diffusé un avis de recherche un peu plus tôt. - Baptiste Chevreau, 24 ans, est tombé sous les balles au Bataclan. Jeune guitariste, passionné de musique, il était le petit-fils de la chanteuse Anne Sylvestre. Après une enfance passée à Tonnerre (Yonne), il s'était installé à Paris il y a cinq ans. - Nicolas Classeau, 40 ans, père de trois jeunes enfants, est tombé sous les balles au Bataclan, où il assistait au concert avec sa compagne, blessée. Guitariste amateur, cet habitant de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) était directeur de l'IUT de Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne). - Anne Cornet, 29 ans. Originaire de Houdlémont (Meurthe-et-Moselle), la jeune femme a été tuée au Bataclan avec son mari Pierre-Yves Guyomard, avec lequel elle résidait à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), selon Le Républicain Lorrain. - Precilia Correia, 35 ans, est décédée au Bataclan. Portugaise ayant grandi à Asnières (Hauts-de-Seine), elle était employée depuis de nombreuses années à la Fnac-La Défense. "Pour ceux qui se rappellent de moi, après le primaire, j'aimais plus faire mes devoirs cela ne m'a pas empêcher de rester à l'école jusqu'à plus de 25 ans", raconte sur son profil Copains d'Avant cette jeune femme brune qui a étudié les langues étrangères et la photographie. - Marie-Aimée Dalloz, 34 ans, est morte au Bataclan. Cette Parisienne travaillait dans un établissement bancaire. - Elsa Delplace, 35 ans, était venue au concert des Eagles of Death Metal avec sa mère Patricia San Martin, 61 ans, et son fils de 5 ans. Seul le garçonnet a survécu. La jeune femme était formatrice dans un centre de formation d'apprentis parisien.

