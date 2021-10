Depuis quelques jours, un habitant du Périgord fait le buzz sur la toile en annonçant sa candidature à la présidentielle de 2012.

Il a décidé d'escalader la façade de la mairie de Limoges à mains-nues. Hervé Couasnon n'en est pas à son premier coup puisqu'en 2002, il s'était introduit à l'assemblée nationale pour remettre une coupe au premier ministre de l'époque Jean-Pierre Raffarin. Comme tout candidat à la présidentielle, Hervé Couasnon a un programme : il veut sortir du nucléaire, mettre un terme au cumul des mandats, procéder à la réouverture des maisons closes, augmenter le Smic à 1.600 euros et "reboucher" le trou de la Sécu. Cet homme farfelu dit avoir un programme, mais il chante également. On a retrouvé sur le web un clip qu'il avait posté en 2007 car Hervé Couasnon se dit aussi chanteur et poète. Regardez un extrait de "Bats-toi".