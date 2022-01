Bruxelles (AFP). Attentats de Paris : un frère du suspect Salah Abdeslam lui conseille de se rendre

Le frère de Salah Abdeslam, un suspect-clé des attaques terroristes de Paris visé par un mandat d'arrêt international, "lui conseille de se rendre à la police", dans un entretien diffusé mardi sur le site internet de la chaîne française BFMTV. "Evidemment, je lui conseille de se rendre à la police", dit Mohamed Abdeslam, qui vit à Bruxelles, "afin que la justice puisse faire toute la lumière sur cette histoire". Il souligne que son frère est "toujours présumé innocent". Mohamed Abdeslam avait lui-même été interpellé par la police belge, dans la commune de Molenbeek, avant d'être relâché sans poursuites judiciaires. Un troisième frère Abdeslam, Brahim, est l'un des kamikazes morts dans les attaques qui ont fait 129 morts. Salah, lui, est suspecté d'avoir également fait partie de l'équipe de tueurs qui ont frappé Paris, et fait l'objet d'intenses recherches de police. "Le mieux effectivement, ce serait de se rendre afin que la justice puisse faire toute la lumière sur cette histoire puisque je vous le rappelle Salah n'a toujours pas été entendu par les services de police et qu'il est donc toujours présumé innocent", dit son frère Mohamed dans l'entretien sur BFMTV. "Nous sommes une famille, nous pensons à lui, nous nous demandons où il se trouve, a-t-il peur? s'alimente-t-il?", a-t-il également déclaré. "Interrogé sur sa pratique de l'islam, Mohamed Abdeslam répond qu'il n'est "pas pratiquant". "Salah était quelqu'un qui ne manquait pas à ses obligations, il priait, il ne buvait pas, il se rendait de temps en temps à la mosquée", ajoute-t-il. "Il s'habillait très normalement, un jean, un pull, un gilet", précise-t-il également, disant que rien n'indiquait qu'il s'était radicalisé. "Cela fait bien longtemps que Salah et Brahim font le jeûne, ça ne permet pas à nous qui vivons avec lui de déterminer si c'est un radicaliste (sic) ou pas", ajoute-t-il.

