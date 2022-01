Bucarest (AFP). Roumanie: le nouveau gouvernement pro-européen obtient la confiance du Parlement

Le nouveau gouvernement roumain, dirigé par l'ancien commissaire européen à l'Agriculture Dacian Ciolos et formé de technocrates pro-européens, a obtenu mardi à une très large majorité la confiance du Parlement. Au total 389 élus sur un total de 547 députés et sénateurs ont voté en faveur du gouvernement qui aura un an pour faire ses preuves avant les prochaines élections législatives. Dans son discours devant le Parlement, M. Ciolos, 46 ans, a promis d'oeuvrer pour renforcer le poids de la Roumanie au sein de l'UE et pour stimuler la croissance économique du pays, l'un des plus pauvres du bloc européen.

