Petit-Quevilly : complètement ivre, il finit par s'endormir au volant

Les faits se déroulent lundi 16 novembre aux alentours de 9h du matin. Police Secours est requis pour un véhicule Renault Clio qui aurait pris la fuite après un accrochage avec un véhicule en stationnement rue du Président Roosevelt à Petit-Quevilly. Le véhicule aurait pris la fuite vers Saint-Etienne-du-Rouvray et aurait été signalé sur le périphérique Jean Macé.

Un témoin aurait vu le Clio percuter de nouveau des véhicules stationnés et faire des embardées. Les policiers finissent par retrouver le véhicule stationné plus loin, le moteur tournant. Les policiers découvrent alors que le conducteur est... endormi ! A ses pieds, une bouteille de vodka et de red bull. Le jeune de 18 ans se serait réveillé en sursaut quand les policiers ont ouvert la portière et aurait été pris de vomissements. Il était à bord d'un véhicule de location et n'était pas en possession du permis de conduire. Il a été placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue.