Bruxelles (AFP). Crise migratoire: Bruxelles prêt à la clémence en cas de dérapage budgétaire

La Commission européenne a annoncé mardi qu'elle était "disposée" à "prendre en compte la crise des réfugiés" en cas de dérapage budgétaire de pays de la zone euro "confrontés à un afflux exceptionnel" de migrants. "La flexibilité autorisée par le Pacte de Stabilité permet de tenir compte des dépenses supplémentaires liées, pour une année donnée, à des circonstances inhabituelles indépendantes de la volonté de l'État () La Commission est disposée à appliquer ces dispositions", a-t-elle dit, en rendant son avis sur les projets budgétaires des 19 pays de la zone euro. Dans un communiqué, la Commission indique que certains pays "mentionnent l'impact budgétaire de l'afflux exceptionnel de réfugiés dans l'UE". "Il est possible que d'autres Etats membres soient maintenant eux aussi concernés ou qu'ils le soient à l'avenir", a-t-elle ajouté. En soumettant leur projet de budget 2016 mi-octobre à la Commission européenne, l'Autriche, l'Italie et la Belgique avaient prié Bruxelles de faire preuve d'une certaine souplesse. La prise en charge des réfugiés et demandeurs d'asile, arrivés en grand nombre en Italie et en Autriche depuis le début de l'année, devrait peser sur leur budget en 2016 à hauteur pour le premier d'un peu moins de 4 milliards d'euros, soit 0,2% du PIB et pour le second d'un milliard d'euros, soit 0,3% du PIB, selon des estimations officielles de chacun des deux pays. Ces deux pays sont pour l'instant dans les clous du pacte (déficit budgétaire inférieur à 3% du Produit Intérieur Brut), mais ils risquent de déraper, a noté mardi la Commission. La Belgique avait évalué pour sa part à 350 millions d'euros pour 2016 l'impact des mesures "résultant de la crise d'asile et de migration", dans son projet budgétaire envoyé à Bruxelles. Dans un débat devant le Parlement européen, le 27 octobre, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker avait déjà fait miroiter une certaine clémence de Bruxelles, en cas de dérapage budgétaire, aux pays "faisant un effort extraordinaire" face à la crise migratoire.

