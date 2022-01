Assises de la Manche: 4 procès entre le 17 et le 27 Novembre

La première affaire sera évoquée pendant les deux premiers jours. Dans le box des accusés, un homme de 43 ans Le 14 septembre 2010, à Tessy-sur-Vire, il aurait violé son épouse. Cette dernière s'était réfugiée chez sa voisine, paniquée et avec une ecchymose à la pommette gauche. Le verdict est attendu le 18 Novembre.

Jeudi 19 et vendredi 20 Novembre, ce sera au tour d'un homme de 37 ans de comparaître. Il a fait appel d'une condamnation à huit ans de prison prononcée par les assises du Calvados à Caen. En première instance, il avait été reconnu coupable de plusieurs viols sur sa compagne à leur domicile de Ifs. Il nie toujours les faits.

Le procès sans doute le plus attendu aura lieu les 23 et 24 Novembre. C'est un homme aujourd'hui âgé de 79 ans qui se présentera face aux jurés. C'est d'un double meurtre dont il est acusé.

Le 16 janvier 2013, Les corps d'un homme et d'une femme avait été retrouvé par un livreur devant l'entrée d'une maison de Villedieu-les-Poëles. Les deux victimes avaient été tués par arme à feu. rapidement, l'enquête avait mené les gendarmes jusqu'au septuagénaire, ex compagnon de la victime féminine, chez qui l'arme du crime allait d'ailleurs être retrouvé. Celui-ci n'aurait tout simplement pas digéré la rupture deux mois plus tôt.

Un deuxième procès en appel viendra cloturer cette session. Un homme, aujourd'hui âgé de 63 ans sera rejugé pour le meurtre par étouffement de son fils âgé de 9 ans. Les faits remontent à Aout 2011. La cour d'assise du Calvados l'avait condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a fait appel