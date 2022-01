Paris (AFP). Bataclan: un commissaire et son chauffeur, premiers sur les lieux, ont abattu un jihadiste

Un commissaire de la brigade anticriminalité de Paris (BAC 75) et son chauffeur ont été les premiers à pénétrer dans le Bataclan, lors de la prise d'otages de vendredi, réussissant à abattre un des jihadistes. "Ce commissaire de police accompagné de son chauffeur a été un des premiers à rentrer au Bataclan", a expliqué lundi sur France Inter Céline Berthon, secrétaire générale adjointe du Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN). "Des personnels tous deux extrêmement expérimentés et qui, dans les conditions où ils ont pu, ont fait usage de leur armes et ont touché un des assaillant, en tuant un", a-t-elle raconté. "Malheureusement dans l'état où ils se trouvaient, primo-intervenants, avec une arme de poing, uniquement munis de leur gilet pare-balle traditionnel, ils ne pouvaient pas rester en s'exposant davantage. Le risque était qu'ils soient malheureusement victimes en n'étant pas plus efficaces", a-t-elle continué. "Ils ont dû reculer au moment où les autres terroristes rechargeaient leur kalachnikov pour attendre l'intervention des équipes spécialisées", selon elle. "Le premier tir a été effectué par un policier de la BAC qui a été extrêmement courageux, qui a tiré avec son arme de service et qui a réussi à tuer un des terroristes qui était au rez-de-chaussée et qui était en train de tirer avec sa mitrailleuse sur les otages", a confirmé sur BFMTV le préfet de police Michel Cadot. "Du coup, les deux autres se sont réfugiés à l'étage. A ce moment là, la BRI (brigade de recherche et d'intervention) est arrivée, elle a secouru les otages qui étaient au rez-de-chaussé", a-t-il poursuivi. Le Bataclan a été le site de l'attaque la plus meurtrière des attentats du 13 novembre, avec au moins 89 morts. Céline Berthon a lu un message qu'elle a reçu d'un "des policiers les plus aguerris que nous ayons sur ce territoire" et qui disait: "On n'a pas été confrontés à l'horreur, on s'est tout simplement invité en enfer pendant la nuit. Je pense que cette nuit et cette vision va nous hanter pendant longtemps, des cadavres, du sang, des hurlements, de ceux qui vont mourir et de ceux qu'on va sauver, le regard fou de centaines d'otages qu'on libère, on glissait sur le sang et les corps". "J'ai senti ces hommes qui sont des hommes aguerris () très marqués. Ils ont été magnifiques, magnifiques (). Je suis extrêmement fiers de pouvoir les diriger et très ému de la façon dont ils ont conduit ce combat avec le Raid", a pour sa part dit le préfet de police.

