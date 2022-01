Rouen : un nouveau type de glisse urbaine à Rouen avec Eroue

Ici, appareils gyroscopiques, smartboards et segways sont vendus par Thomas Gachet, le gérant des lieux. Un moyen de transport qui permet "d'aller trois fois plus vite qu'à pied et qui procure une vraie sensation de glisse", indique le vendeur. Question sensation, la vitesse de pointe de l'engin est de 35km/h, selon les modèles. "Les roues électriques ont environ 80km d'autonomie et se rechargent en quelques heures sur secteur", précise Thomas Gachet dont les différents modèles se vendent entre 500€ et 2 500€.

Le vendeur garantit que l'apprentissage est simple. "Il faut compter environ 30 minutes pour apprendre à se déplacer correctement." Et pour ceux qui ne se sentiraient vraiment pas à l'aise en équilibre, la boutique propose des segways. Mais la stabilité a un prix et il faut compter au minimum 8 000€ pour l'achat. La location est également proposée.