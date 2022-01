Huit mois après les attentats perpétrés contre la rédaction de Charlie Hebdo et au lendemain des attentats survenus à Paris, Kianoush Ramezani, un caricaturiste iranien exilé à Paris, a lancé un appel à ses confrères sur Facebook.

"Draw about ‪#‎ParisAttacks‬ and send them to us. info@unitedsketches.org", soit "Dessinez sur les attentats de Paris et envoyez nous vos dessins à info@unitedsketches.org"