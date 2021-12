Alors que plus de 150 perquisitions ont été menées depuis hier dans le milieu terroriste présumé en France, le sénateur UDI de l'Orne Nathalie Goulet, présidente de la commission d'enquête sur « l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe », répète que 152 personnes font l'objet d'une « Fiche S » en Basse-Normandie ; 153 autres en Haute Normandie.

Elle jette aussi un pavé dans la mare : des propositions évidentes de son rapport d'enquête ont été négligées.

Nathalie Goulet :

152 personnes font l'objet d'une Fiche S en Basse-Normandie Impossible de lire le son.

Nathalie Goulet interviendra ce mercredi 18 novembre devant le 98ème congrès des maires de France, sur les phénomènes de radicalisation.