Paris (AFP). Attentats: début de la messe en hommage aux victimes à Notre-Dame-de-Paris

La messe à Notre-Dame-de-Paris en hommage aux victimes des attentats a débuté dimanche soir dans une cathédrale pleine à craquer, en présence de plusieurs personnalités et de simples anonymes venus "prier" et dire "plus jamais", a constaté une journaliste de l'AFP "Des hommes et des femmes ont été sauvagement exécutés de façon anonyme, rien ne pouvait anticiper que ce serait eux", a déclaré au début de la messe à 18H30 André Vingt-Trois, cardinal de Paris. "Notre assemblée ce soir a pour premier but de partager la peine de leurs proches, de leurs amis, de prier pour eux", "de prier aussi pour notre ville et pour notre pays", a ajouté le cardinal, devant une cathédrale pleine à craquer où la maire de Paris Anne Hidalgo, le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone, les anciens Premiers ministres François Fillon et Alain Juppé, et l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing avaient pris place au premier rang. Auparavant, à l'ouverture des portes, les fidèles, visiblement émus, sont entrés en silence dans l'édifice, après avoir patienté en file indienne sur le parvis, entièrement ceinturé par des barrières et bouclé par la police, qui a procédé à une fouille minutieuse des sacs. Dans la nuit, le glas a retenti à 18H15. Dans la queue, certains fidèles ne souhaitaient pas parler à la presse. "Je voulais prier pour tous ceux qui sont morts et pour ne pas que ça se reproduise. Plus jamais, jamais d'attentat", a expliqué Danuta, une Polonaise de 60 ans qui vit à Paris. "Je suis là pour me recueillir avec tout le monde, pour les victimes de tous les pays".

