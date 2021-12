Cité du Vatican (AFP). Le pape François affirme que la violence au nom de Dieu est un blasphème

Le pape François a exprimé dimanche sa "profonde douleur" après les attentats de Paris et a martelé qu'utiliser le nom de Dieu pour justifier la violence et la haine était "un blasphème". "Tant de barbarie nous laisse sans voix et on se demande comment le coeur de l'homme peut concevoir et réaliser des événements aussi horribles, qui ont bouleversé non seulement la France mais le monde entier", a-t-il dit lors de la prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre de Rome. "Face à de tels actes, on ne peut que condamner l'inqualifiable affront à la dignité de la personne humaine", a ajouté le pape. "Je veux réaffirmer avec force que la voie de la violence et de la haine ne résout pas les problèmes de l'humanité et qu'utiliser le nom de Dieu pour justifier cette voix est un blasphème !", a-t-il martelé, chaleureusement applaudi. Le pontife a prié pour que naissent "dans le coeur de tous des pensées de sagesse et des propositions de paix" et a demandé aux milliers de fidèles de se recueillir quelques instants en silence avec lui.

