Paris (AFP). Attentats de Paris: le film des événements

Film des événements depuis les attentats de vendredi à Paris, les pires survenus en France, qui ont fait au moins 129 morts et plus de 352 blessés: - VENDREDI 13 NOVEMBRE AU SOIR - - 21H20: première explosion à la porte D du Stade de France à Saint-Denis pendant un match amical France-Allemagne devant 80.000 spectateurs. Le président François Hollande, présent, est évacué. Deux morts (un passant et un kamikaze qui a actionné son gilet d'explosifs). - 21H25: à l'angle des rue Bichat et Alibert (Xe arrondissement) des assaillants arrivés dans une voiture noire de type Seat selon des témoins et armés de fusils d'assaut tuent 15 personnes aux terrasses du bar Le Carillon et du restaurant Le Petit Cambodge. - 21H30: deuxième explosion à la porte H du stade, le corps d'un autre kamikaze retrouvé. - 21H32: au coin des rues de la Fontaine au Roi et du Faubourg du Temple (XIe), des hommes à bord d'une voiture Seat noire abattent 5 personnes devant le bar A la Bonne Bière. - 21H36: en terrasse du bar La Belle Equipe rue de Charonne (XIe), des hommes arrivés dans une Seat noire tuent 19 personnes. - vers 21H40: au bar Le Comptoir Voltaire, boulevard Voltaire (XIe), un kamikaze porteur du même type de gilet que les précédents se donne la mort, faisant un blessé grave. - 21H40: trois individus porteurs d'armes de guerre sortis d'une Polo noire font irruption dans la salle de concerts Le Bataclan boulevard Voltaire (XIe) et retiennent les spectateurs en otages. - 21H53: troisième explosion à 400 mètres du Stade de France, le corps d'un kamikaze découvert. - Le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête, le bilan des victimes augmente d'heure en heure. - 23H50: les attaques de Paris frappent "toute l'humanité et nos valeurs universelles", déclare le président américain Barack Obama. Les marques de solidarité internationales se multiplient. - Les hôpitaux de Paris déclenchent le Plan blanc d'urgence et de crise. - SAMEDI 14 - - 00H01: François Hollande annonce l'instauration de l'état d'urgence, décrété immédiatement en Conseil des ministres exceptionnel. Rétablissement des contrôles aux frontières. - vers 00H20: assaut des forces de l'ordre au Bataclan où les trois hommes armés ont tué 89 spectateurs et fait de très nombreux blessés avant d'être eux-mêmes tués, l'un par les forces de l'ordre et l'explosion de son gilet, les deux autres par l'explosion de leurs gilets. Les kamikazes ont évoqué la Syrie et l'Irak. - Juste après l'assaut, François Hollande se rend au Bataclan avec notamment le Premier ministre Manuel Valls et déclare: "nous allons mener le combat, il sera impitoyable". - Les principaux partis suspendent leur campagne pour les élections régionales. - Les établissements scolaires et universitaires fermés pour la journée en Ile-de-France. Tous les voyages scolaires sont annulés en France. - Le Conseil français du culte musulman (CFCM) condamne des "attaques odieuses et abjectes".

