Paris (AFP). Hollande s'est entretenu avec Merkel, Erdogan et d'autres dirigeants

François Hollande s'est entretenu par téléphone samedi avec la chancelière allemande Angela Merkel, son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, et plusieurs autres dirigeants qui ont tous témoigné leur soutien après les attentats qui ont fait plus de 120 morts vendredi soir à Paris, a-t-on appris dans son entourage. Le président français s'est également entretenu avec le Premier ministre italien Matteo Renzi, le roi du Maroc Mohammed VI et le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, a-t-on indiqué de même source, précisant que François Hollande poursuivait ses entretiens samedi avec d'autres dirigeants.

