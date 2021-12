Paris (AFP). Le monde solidaire de la France après une attaque contre l'humanité

Des Etats-Unis à l'Iran, de l'Allemagne à la Russie et à la Chine, dirigeants politiques et religieux mais aussi artistes et sportifs du monde entier ont affiché leur solidarité avec la France après les attentats qui ont fait plus de 120 morts vendredi soir. Apportant la seule note discordante après ces attaques revendiquées par le groupe Etat islamique, le président syrien Bachar al-Assad a estimé que la France avait contribué à l'"expansion du terrorisme" en intervenant dans le conflit qui secoue son pays. Les dirigeants européens étaient quant à eux mobilisés en première ligne, les gouvernements britannique, allemand et italien tenant des réunions de crise samedi. - Ces attentats "ne sont pas seulement une attaque contre Paris" mais "une attaque contre toute l'humanité et nos valeurs universelles", a déclaré le président américain Barack Obama. M. Obama a cité -en français- la devise républicaine "Liberté, Egalité, Fraternité", en affirmant que ces valeurs étaient partagées par le peuple américain. - Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a dénoncé des "attaques terroristes méprisables". - Le Premier ministre britannique David Cameron a dénoncé les "attentats terroristes terrifiants et éc?urants". "Nos pensées et nos prières vont au peuple français. Nous ferons tout ce qui est possible pour aider". - "Nous pleurons avec vous", a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel à l'adresse du peuple français, auquel elle a promis de "mener le combat ensemble contre ces terroristes". - "Comme tous les Italiens, je sais aujourd'hui que les terroristes ne vaincront pas. Que la liberté est plus forte que la barbarie. Que le courage est plus fort que la peur", a déclaré le Premier ministre italien Matteo Renzi. - "L'Europe est avec la France et le peuple français", a twitté la chef de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini, faisant part de sa "douleur" et de son "effroi". - "Aujourd'hui nous sommes tous la France", "ils ne nous vaincront pas", a proclamé le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy. - Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a estimé que les attentats de Paris "justifient" d'intensifier la lutte contre le groupe Etat Islamique. - Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir a condamné des "attaques terroristes odieuses", estimant qu'elles constituent une "violation de toute éthique, toute morale et toute religion". - "Israël se tient au côté du président François Hollande et du peuple français dans la guerre commune contre le terrorisme", a affirmé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a présenté ses "condoléances les plus profondes" à la France et réclamé un "consensus de la communauté internationale contre le terrorisme". - Le président iranien Hassan Rohani a reporté un voyage prévu en Europe et qualifié les attentats de "crimes contre l'humanité". - Evoquant des "temps tragiques pour le peuple français", le président chinois Xi Jiping a condamné "de la manière la plus forte ces actes barbares". - Le Japon s'est déclaré "choqué et en colère" par l'intermédiaire de son Premier ministre Shinzo Abe. - "Le peuple et le gouvernement du Kenya se tiennent au côté de la France en ce moment où notre humanité commune a été attaquée", a affirmé le président kenyan Uhuru Kenyatta. - Le pape François, "bouleversé", a dénoncé des attentats "inhumains".

