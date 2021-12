Vienne (AFP). Syrie: début de la réunion internationale à Vienne

Une nouvelle réunion internationale, en présence notamment des Etats-Unis et de la Russie, a débuté samedi à Vienne pour tenter de trouver une solution politique au conflit syrien, sur fond d'attentats sans précédent à Paris et de différends concernant le sort du président Bachar al-Assad, a-t-on appris de source diplomatique. Cette réunion internationale, la deuxième en 15 jours, intervient quelques heures après que 128 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques terroristes vendredi soir à Paris. Une vingtaine de délégations sont présentes autour des chefs de la diplomatie américaine John Kerry et russe Sergueï Lavrov. Cette tentative d'esquisser les contours d'une transition politique en Syrie, déchiré depuis plus de quatre ans par la guerre, prend un tour nouveau après les attaques terroristes qui ont frappé la France. "L'un des objets de la réunion d'aujourd'hui à Vienne, c'est précisément de voir concrètement comment nous pouvons accentuer encore la coordination internationale dans la lutte contre Daech (acronyme arabe du groupe Etat Islamique)", a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius à son arrivée à Vienne. La chef de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini, souligne que la réunion de Vienne "prend une autre signification" après attentats: "les pays autour de la table ont déjà presque tous enduré la même douleur, la même terreur, le même choc au cours des dernières semaines", a-t-elle ajouté citant à ce titre le "Liban, la Russie, l'Egypte, la Turquie".

