Nouvelle émission sur M6 au mois de juin.

M6 se paye la finale de l'Europa League. Le 18 mai prochain à 20h35, la chaine retransmettra en direct depuis le stade Lansdowne de Dublin, la finale de l'Europa League. La rencontre sera commentée par Thierry Rolland et Jean-Marc Ferreri et opposera les vainqueurs des demi-finales opposant d'une part le Sporting Braga au Benfica et d'autre part le FC Porto à Villarreal.



Julien Courbet est, semble-t-il inquiet de savoir si son émission "En Toutes Lettres" sera simplement décalée ou arrêtée. La direction de France Télévisions avait fait le pari de mettre 2 jeux télés sur ses deux chaines principales à la même heure (France 2 et France 3). Mais depuis le changement récent de direction à France Télévisions, on peut s'interroger quant à l'avenir de « En Toutes Lettres ».



M6 décline son émission « Un diner presque parfait » en « Un vin presque parfait ». Il s'agira d'un grand concours œnologique qui commencera sur vos écrans le 9 juin prochain et au cours duquel entre 500 et 1000 vins vont être goutés. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.



La sélection télé pour ce soir, c'est l'excellent film de Philippe Lioret avec Mélanie Laurent et Kad Merad « Je vais bien ne t'en fais pas ». Un drame que je vous conseille vivement de regarder si vous ne l'avez pas vu, c'est sur France 3 dès 20h35. Bande-annonce ci dessous.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire