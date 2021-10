Des crises d’angoisse récurrentes

Il veut rejoindre sa petite amie et, “en pleine crise d’angoisse” vole une voiture, avec, pour seule idée “d’aller sur Paris”. A Falaise, il extorque une cartouche de cigarettes, vole du carburant pour continuer à rouler, fuit après un accrochage avec un véhicule et entreprend, le 9 février, d’incendier la voiture volée pour effacer ses empreintes. Sa cavale prend fin lorsque son père le découvre inanimé, au pied de la maison familiale, le 12 février. Mickael a tenté de se suicider en absorbant du Lexomil. En récidive de certains délits, le prévenu encourt une peine plancher de trois ans. Maître Martial, avocat de la défense, explique que son client n’est pas seulement toxicomane mais réellement malade. Il a d’ailleurs déjà fait plusieurs tentatives de suicide mais est très entouré par sa famille. Le tribunal a finalement écarté la peine plancher et l’a condamné à 24 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis mise à l’épreuve de deux ans. Le président lui a conseillé de se faire hospitaliser, en cas de nouvelles angoisses, ou de retrouver sa famille, plutôt que de commettre de nouveaux délits.

