Hébron (Territoires palestiniens) (AFP). Cisjordanie: un père et son fils tués dans un attentat anti-israélien

Deux Israéliens ont été tués par balles vendredi après-midi apparemment dans une embuscade tendue par un ou plusieurs Palestiniens au sud de Hébron, secteur en proie à un nouvel accès de violence qui a coûté la vie à deux Palestiniens lors de heurts. L'attentat commis près de la colonie d'Otniel à une dizaine de kilomètres de Hébron est la plus grave attaque anti-israélienne depuis près d'un mois. Elle a coûté la vie à un père et son fils, mais aussi blessé une femme et un adolescent qui, selon les médias, étaient en route pour une réunion familiale. Elle rappelle l'attentat qui a marqué le début de l'actuelle spirale de violences quand un couple de colons avait été assassiné par balles sous les yeux de leurs enfants le 1er octobre dans un guet-apens près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Depuis lors, les attentats anti-israéliens (à l'arme blanche dans leur écrasante majorité), les heurts entre jeunes Palestiniens et soldats et les agressions mutuelles entre Palestiniens et colons israéliens ont fait 80 morts côté palestinien --dont un Arabe israélien-- et 12 côté israélien. Une grande majorité des Palestiniens tués l'ont été en tentant ou en menant des attaques. Sans en avoir eu jusqu'alors l'intensité, cet enchaînement a réveillé le spectre des deux intifadas meurtrières du passé. Après avoir secoué Jérusalem, Israël et tous les Territoires palestiniens, la confrontation se concentre désormais à Hébron et alentour. - "Assassins méprisables" - La famille semble être tombée dans une embuscade dont le ou les auteurs ont attendu en bord de route l'arrivée d'un véhicule israélien pour ouvrir le feu puis s'enfuir en voiture, ont rapporté les médias israéliens. Des photos prises par les secours montrent la voiture prise pour cible immobilisée dans un fossé, portes ouvertes et l'intérieur apparemment ensanglanté. En dehors des deux morts et des deux blessés, trois autres occupants ont été pris en charge en état de choc, a-t-on appris de source hospitalière israélienne. Le ou les auteurs de l'attaque ont pris la fuite, ont affirmé l'armée et la police. Les forces israéliennes, soutenues par des moyens aériens, ont été déployées en masse pour les retrouver et sont entrées en force dans les localités palestiniennes voisines de Yatta et As Samou, a constaté un journaliste de l'AFP. "Nous arrêterons les assassins méprisables et nous les ferons comparaître devant la justice comme nous l'avons fait dans le passé", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué. Les forces israéliennes avaient mis moins d'une semaine pour arrêter les auteurs de l'attentat qui avait coûté la vie à deux colons le 1er octobre. Ils appartenaient selon Israël à une cellule du Hamas, le mouvement islamiste ennemi d'Israël. La justice israélienne a donné jeudi son feu vert à la démolition des maisons de trois d'entre eux. Ces destructions semblent imminentes. - Jabal Moukaber manifeste encore - Hébron est une poudrière où environ 500 colons juifs vivent retranchés sous haute protection militaire parmi 200.000 Palestiniens. Mais c'est tout le secteur qui est le théâtre d'un conflit quasiment permanent et actuellement exacerbé entre Palestiniens et colons, ces habitants d'implantations israéliennes dans les Territoires jugées illégales par la communauté internationale. Deux Palestiniens supplémentaires ont trouvé la mort vendredi dans le secteur. Hassan al-Saada al-Bo, 21 ans, a été atteint d'une balle dans le coeur lors d?affrontements avec des soldats, sans rapport apparent avec l'assassinat des deux colons, a-t-on appris de source hospitalière palestinienne. Plus tôt dans la journée, un Palestinien de 18 ans, Mahmoud Shalaldeh, a succombé à des blessures reçues la veille lors de heurts survenus après l'enterrement d'un parent, Abdallah Azzam Shalaldeh, 27 ans. Ce dernier avait été tué jeudi lors d'une spectaculaire opération de membres des forces israéliennes, entrés déguisés en Palestiniens dans un hôpital de Hébron à la recherche d'un suspect et prétendant accompagner une femme enceinte. Cinq Palestiniens ont été blessés, dont un gravement, lors de nouveaux affrontements à Hébron vendredi. La tension est relativement retombée à Jérusalem sous l'effet de sévères mesures israéliennes de répression, d'un déploiement policier considérable et d'un accord diplomatique sur l'ultra-sensible esplanade des Mosquées. Des heurts ont cependant éclaté vendredi quand environ 200 Palestiniens du turbulent quartier de Jabal Moukaber ont manifesté pour obtenir la restitution des dépouilles des auteurs d'attentat et la levée des checkpoints israéliens, a constaté un photographe de l'AFP.

