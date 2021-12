Le succès fulgurant du Dragon Ball Z tourné en partie en Normandie

Le teaser officiel avait déjà affolé les compteurs à l'été 2014 avec plusieurs dizaines de milliers de vues. Le lancement mercredi 10 novembre du court métrage de 28 minutes dans sa version intégrale sur YouTube n'a pas échappé à des centaines de milliers d'internautes. En moins de 48 heures, le million de vues était atteint, alors que les deux millions devraient l'être avant la fin de la troisième journée de diffusion.

The Fall of Men n'est autre qu'une adaptation futuriste de la célèbre série télévisée japonaise Dragon Ball Z, signée Akira Toriyama, alors que l'humanité semble au bord de l'extinction. Il s'agit d'une "fan-fiction" comme le précise la production indépendante, dont fait partie le Caennais Jonathan Perrut des Films du Cartel, qui a réalisé, entre autres, le film sur la jeunesse de Guillaume Le Conquérant. Plusieurs scènes de The Fall of Men ont été tournées à Caen, à l'église Saint-Sauveur, mais aussi en Basse-Normandie.

Le réalisateur Yohann Faure est un ancien étudiant de l'Institut des métiers du cinéma de Cherbourg.