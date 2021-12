Chez Louise, rue Saint-Pierre à Caen

De ce côté de la rue Saint-Pierre, juste à côté de l'église, les restaurants ne sont pas si nombreux… Depuis quelques semaines, Le Bistrot du Père Tranquille a cédé sa place à Chez Louise. L'établissement a fait des galettes et des crêpes sa spécialité et, surtout, a complètement transformé la salle de restaurant à l'étage. Avec du bleu canard au mur, et, ici et là, une tapisserie florale, le pari aurait pu être risqué. Et bien pour moi, c'est séduction totale !