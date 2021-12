Dans la 2ème course à Vincennes en nocturne, Apollinaire vous conseille de jouer :

Le 3 KING OF THE WORLD, le 4, le 2, le 14, le 18, le 13, le 7 et le 1.

Hier il vous a donné le Tiercé, Quarté et Quinté dans le désordre.

Le départ est donné à 20h30.