A Deauville, la Normandie mise en boîte

C'est dans le cadre du 1100e anniversaire de la création de la Normandie que la ville s'est équipée de douze 'cubes” colorés de 3 mètres de large et 2,5 de haut, de grands panneaux descriptifs des intérêts patrimoniaux ou historiques de chacun des hauts-lieux des deux régions normandes.



Chacune des villes y a aussi ajouté ses douze mots préférés : “scène rock” et “arts lyriques” font partie de ceux choisis par Caen. Les autres villes sont Alençon, Bayeux, Cherbourg, Evreux, Falaise, Fécamp, Le Havre, le Mont Saint-Michel, Lisieux, Rouen et Saint-Lô : toutes disposées dans Deauville de façon à reproduire la carte de la Normandie et leur situation géographique.





Pratique. Jusqu'au 31 octobre dans les rues de Deauville. Tél. 02 31 14 02 02



