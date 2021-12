Les Rendez Vous Soniques. Faada Freddy met le feu au théâtre de Saint-Lô

Faada Freddy est un artiste très doué et inspiré. Né dans la ville mythique pour tous les voyageurs de Saint-Louis du Sénégal en 1975, sa musicalité et son sens du rythme transcendent les partitions et leurs régles austères.

Le sourire au coeur

L'homme du Sénégal réussi ce pari audacieux d'emprunter à tous les genres, punk, jazz, blues, negro spirituals où chanson africaine, dans une parfaite synthèse. Son énergie emporte tout et tout le monde. Faada Freddy ne fait pas de la musique, il est la musique ... par son corps en entier.

Parallèlement au succès international de son groupe de rap Daara J Family, créé sous le soleil brulant de la médina de Dakar, Faara Freddy entamme en cette année 2015 un parcours solo avec la sortie de l'album Gospel Journey.

La puissance du corps

Sur scène, pas d'instrument, pas de machine ... 6 musiciens-chanteurs d'exception qui jouent avec leurs corps et leurs coeurs. Le théâtre Roger Ferdinand, plein à craquer, était debout. Une jolie date dans le livre d'or des Rendez-Vous Soniques.