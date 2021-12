Paris (AFP). Le nombre de morts sur les routes en hausse de 7,2% en octobre

Le nombre de morts sur les routes a augmenté de 7,2% en octobre par rapport au même mois de 2014, avec 372 personnes tuées, dont les 43 personnes mortes dans l'accident de car de Puisseguin (Gironde), a annoncé mardi la Sécurité routière. Cette augmentation de 25 morts par rapport à octobre 2014 porte à 2% la tendance à la hausse de la mortalité routière sur les dix premiers mois de 2015 (2.874 morts), comparé à la même période de l'année précédente (2.818). Les autres indicateurs sont en revanche à la baisse: le nombre d'accidents corporels a diminué de 12% (4.949, contre 5.627 en octobre 2014), celui des personnes blessées a reculé de 10,5% (6.207 contre 6.933) et celui des personnes hospitalisées a baissé de 9,3% (2.257 contre 2.488). La collision entre un camion et un autocar, suivie d'un incendie, à Puisseguin (Gironde) le 23 octobre a été l'accident routier le plus meurtrier depuis 1982. "Sans ce drame d'ampleur exceptionnelle et que nous regrettons tous, les chiffres auraient été en baisse par rapport à octobre 2014", veut retenir le directeur général de l'association 40 millions d'automobilistes Pierre Chasseray. "Mais ils restent plus mauvais qu'en 2012 et 2013", souligne la présidente de la Ligue contre la violence routière, Chantal Perrichon, en rappelant que 2014 a été une année "catastrophique" marquée par la première hausse de la mortalité routière en douze ans (+3,5%, 3.384 morts). Pour elle, "la tragédie de Puisseguin a provoqué, à juste titre, un choc dans la population mais elle ne doit pas faire oublier que la tragédie est aussi quotidienne pour de nombreuses familles". "Et si la tendance de hausse se poursuit en fin d'année, cela prouvera que le gouvernement s'est trompé en privilégiant la quantité à la qualité des mesures", ajoute-t-elle. "On peut espérer finir l'année avec une quasi-stabilité, ce qui serait une bonne chose car on aurait inversé le mauvais début d'année", estime en revanche M. Chasseray. Le gouvernement a annoncé en janvier un premier train de 26 mesures. Face à la persistance de cette tendance à la hausse au premier semestre, un plan de 22 nouvelles mesures "principales" et 33 "complémentaires" a été dévoilé le 2 octobre, à l'issue d'un conseil interministériel sur le sujet. Parmi les nouvelles mesures figurent l'installation de 500 nouveaux radars d'ici trois ans et la mise en place de 10.000 à 12.000 radars "leurres". Les contrôles par radars embarqués seront également intensifiés via le recours à une "externalisation" des tâches à des "prestataires agréés". Des drones seront aussi expérimentés pour détecter les "conduites à risques". Un contrôle technique sera désormais obligatoire pour les deux-roues motorisés quand ils sont vendus d'occasion et les motards devront porter des gants homologués. L'objectif réitéré est de passer sous le seuil de 2.000 morts en 2020.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire