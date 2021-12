Rochambelle 2016 : déjà 2 400 inscrites en 24 heures

Pour l'édition 2016 de La Rochambelle, les organisateurs des Courants de la liberté ont décidé de revoir le nombre d'inscriptions à la hausse. La jauge passe en effet de 20 000 participantes l'an passé, à 25 000 pour la prochaine édition. Et ça ne sera peut-être pas assez. "L'indicateur est à la hausse, par rapport à l'an passé. C'est un nouveau cap pour nous en 2016, assure Yves Martin, président de l'association. Voyons ce que ça donne et après on verra s'il faut prévoir encore plus grand pour 2017."

En 24 heures, pas moins de 2 400 femmes se sont déjà inscrites à cette course-marche de 5 km dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Si l'objectif est atteint, les organisateurs promettent de reverser 175 000 € à des associations liées à la maladie.

Pour la première fois dans l'histoire des Courants, la Rochambelle partira et arrivera au Parc des Expositions de Caen. Une soirée organisée avec Caen Event, l'organisme qui gère le site, sera proposée aux coureuses dans la foulée.