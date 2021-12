Londres (AFP). Référendum britannique sur l'UE: Cameron présente ses 4 objectifs

Le Premier ministre britannique David Cameron a présenté mardi ses quatre objectifs dans le processus de renégociation avec les autres États membres de l'UE, n'excluant pas de "reconsidérer" l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE s'il n'obtenait pas ce qu'il veut. Lors d'un discours au centre de réflexion Chatham House, le dirigeant britannique s'est dit "confiant" sur le fait de trouver un accord avec l'UE. Mais David Cameron a assuré qu'il "reconsidérera" l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE s'il n'obtient pas les réformes demandées, alors qu'un référendum sur la question doit être organisé dans le pays d'ici fin 2017. Le Premier ministre britannique a détaillé quatre demandes, déjà connues : il veut que l'UE ne fasse pas de discrimination entre les États non membres de la zone euro, mette plus l'accent sur la compétitivité du marché unique, accorde au Royaume-Uni une exemption d'aller vers une union toujours plus resserrée et lui octroie un plus grand contrôle sur l'immigration. "Je suis tout à fait confiant que nous obtiendrons un accord avec l'Union européenne qui convienne au Royaume-Uni", a-t-il assuré. "L'Union européenne a l'habitude de résoudre des problèmes insolubles, elle pourra résoudre celui-là aussi". Toutefois, s'il n'obtient pas ce qu'il veut, David Cameron a répété qu'il "n'excluait rien". "C'est peut-être la décision la plus importante que le peuple britannique va devoir prendre au cours de notre vie", a prévenu le dirigeant britannique, pour souligner les enjeux du référendum qui doit avoir lieu d'ici la fin 2017. David Cameron s'était engagé à organiser un référendum sur l'appartenance de son pays à l'Union européenne lors de son discours dit de Bloomberg en janvier 2013, alors prononcé sous pression de la montée du parti europhobe Ukip et de l'aile eurosceptique de son propre parti conservateur.

