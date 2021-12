Le goût du large à Port en Bessin

Durant 2 jours, profitez de produits extra-frais vendus directement sous la criée. Apprenez en plus sur les métiers de la pêche avec tous les professionnels qui seront là pour vous expliquer leur quotidien. Il y aura aussi des ateliers et démonstrations cuisine pour apprendre à accommoder les produits de la mer. Ne manquez pas non plus les conférences et expositions proposées durant l'événement.

Durant ce temps, il y aura aussi un festival de chants marins. Retrouvez le programme complet sur www.portenbessin-huppain.fr Il est conseillé de réserver pour les ateliers et le festival (payant) auprès du centre Senghor au 02 31 21 92 33.

Ecoutez Sophie Coevoet , directrice du centre senghor de Port en Bessin et organisatrice, nous présenter cette nouvelle édition:





