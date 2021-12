L'Extreme Day, c'est demain à Darnétal

Ce mercredi 11 novembre à 9h, Darnétal sera la deuxième ville de France à accueillir l'Extreme Day, une course d'obstacles inspirée des épreuves d'entraînement militaire. La course, accessible à tous, est divisée en trois parcours différents non chronométrés de 5, 10 et 15km.

Les participants sont répartis en solo ou en équipe de trois personnes avec un seul objectif : se surpasser et partager un agréable moment. Plus de 2 600 personnes sont inscrites.

Renseignements sur www.extremeday.fr. Entre 43 et 70 €.