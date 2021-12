U2 donne les premiers concerts du nouveau Bercy à Paris

Bono et sa bande avaient suscité une polémique l'an dernier en sortant leur dernier album dans le cadre d'une vaste opération commerciale avec Apple, qui l'avait envoyé gratuitement à tous les utilisateurs de son service musical, sans qu'ils l'aient demandé. Pas de quoi néanmoins remettre en cause le succès du groupe irlandais qui continue de remplir les salles depuis le printemps.

Dans son 13e album, "Songs of Innocence", le groupe revenait à ses sonorités rock plus proches de ses débuts avec plusieurs chansons assez personnelles, comme le morceau "Iris (Hold Me Close)" faisant allusion à la mère de Bono, morte d'une hémorragie cérébrale alors que ce dernier n'était qu'un adolescent, ou "Cedarwood Road", une référence à la rue de Dublin où le chanteur a grandi.

Sur scène, le quatuor (également composé du guitariste The Edge, du bassiste Adam Clayton et du batteur Larry Mullen Jr) revisite également plusieurs de ses succès passés comme "Sunday Bloody Sunday", "Bullet the Blue Sky", "With or Without You" ou "One", dans une scénographie comme toujours spectaculaire, au vu des nombreuses vidéos circulant sur internet.

Cette tournée "Innocence + Experience" est la première depuis le très lucratif "360° Tour" organisé entre 2009 et 2011 avec 110 dates, principalement dans des stades gigantesques. Depuis mai, U2 a donné près de 70 concerts (dans des salles cette fois) en Amérique du Nord et en Europe. Après Paris, le groupe finira l'année avec six concerts "à domicile" prévus en Irlande du Nord et en République d'Irlande.

La réouverture de Bercy, qui compte désormais une jauge de 20.000 places contre 17.000 auparavant (des chiffres pouvant toutefois être revus à la baisse en fonction de la configuration des scènes), était très attendue. Les stars vont s'y succéder d'ici à la fin de l'année avec notamment au programme les Foo Fighters, Scorpions, Johnny Hallyday, Booba, M. Pokora ou encore David Guetta. Bercy, rebaptisé officiellement "HotelsAccord Arena", est la plus grande salle couverte de la capitale avec une capacité représentant trois fois le Zénith de Paris et près de dix fois celle de l'Olympia