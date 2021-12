Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Paris réclame à l'ONU la fin des violences au Burundi

La France a exhorté lundi la communauté internationale à mettre fin aux violences qui s'intensifient au Burundi et qui réveillent le spectre d'un génocide, comme au Rwanda voisin en 1994. Paris va proposer une résolution dans ce sens au Conseil de sécurité, réuni sur cette crise à New York depuis 20H00 GMT, selon des diplomates. L'ambassadeur adjoint de la France auprès des Nations unies, Alexis Lamek, a appelé le Conseil à "agir" et à prendre "ses responsabilités". "Nous sommes très inquiets par ce que nous voyons au Burundi, cet accroissement de violences politiques et ce discours de haine dans une région où c'est particulièrement inquiétant", a déclaré le diplomate à des journalistes. Des négociations sont en cours sur un texte qui proposerait de sanctionner les auteurs des violences ou ceux qui empêchent tout dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Reste à savoir si la Russie et d'autres pays africains soutiendront ces sanctions, certains considérant ces troubles comme des problèmes internes au pays. L'ambassadeur britannique à l'ONU, Matthew Rycroft a réclamé des mesures fortes pour empêcher le pays de sombrer dans un génocide. "Nous nous souvenons de ce qui s'est passé dans la région, dans le Rwanda voisin il y a 21 ans", a rappelé M. Rycroft. "Nous ne devons pas laisser l'histoire se répéter", a-t-il martelé. Le génocide au Rwanda a, en à peine cent jours entre avril et juillet 1994, fait environ 800.000 morts, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Le président rwandais Paul Kagame a accusé dimanche son voisin burundais de "massacrer" son peuple. - Propos incendiaires - Au moins deux personnes ont été tuées et un policier blessé lundi à Bujumbura, après la mort samedi de neuf autres personnes, dont un employé de l'ONU. La communauté internationale craint des violences à grande échelle, certains durs du pouvoir ayant récemment multiplié les propos incendiaires aux connotations ethniques, dans un pays à l'histoire post-coloniale jalonnée de massacres entre Hutu et Tutsi. Le Burundi est sorti il y a moins de dix ans d'une longue guerre civile qui a fait quelque 300.000 morts entre 1993 et 2006. L'inquiétude a été renforcée par l'expiration samedi soir d'un ultimatum très ferme lancé aux opposants à son troisième mandat par le président Pierre Nkurunziza, qui semble décidé à en finir avec plus de six mois de contestation. Tout en promettant l'amnistie à ceux qui "déposeraient les armes", M. Nkurunziza a averti qu'ensuite la police -- qui a déjà brutalement mis fin à la mi-juin à six semaines de manifestations -- serait autorisée à user "de tous les moyens" pour désarmer les quartiers contestataires. - "Vieux démons" - Lundi matin, à Musaga, quartier sud de Bujumbura et un des hauts-lieux des manifestations déclenchées fin avril à l'annonce de la candidature de M. Nkurunziza à un 3e mandat, "des criminels armés" ont, selon un gradé de la police, lancé une grenade sur une patrouille de police qui a répliqué. Un policier a été blessé par cette grenade, selon ce responsable. "Deux personnes, dont un étudiant qui sortait de sa maison, ont été tuées par ces policiers qui tiraient dans tous les sens", a de son côté raconté un témoin, une version confirmée par deux autres habitants. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'est déclaré lundi "extrêmement préoccupé par la violence" et a ajouté qu'il avait installé des postes de premiers soins dans plusieurs quartiers pour soigner les blessés.

