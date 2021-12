Caen Basket Calvados : "Un besoin de rébellion"

Avec ses collègues du Caen Basket Calvados, le président du club, Franck Danet, a tourné le problème dans tous les sens ces 48 dernières heures pour que son équipe reparte de l'avant. Et ce dès le prochain match à domicile contre Quimper, ce vendredi 13 novembre. "Il nous a fallu agir vite et bien, et nous avons donc décidé de procéder au recrutement d'un nouveau joueur, William Clark qui reste sur une belle saison en Hollande et qui remplace poste pour poste Jovonni Shuler". Aucun autre joueur n'est attendu ces prochains moins. "On vient de renouveler la confiance à chacun des éléments du groupe. Personne n'a de couperet sur la tête. Mais il y a un besoin de rébellion", précise Franck Danet.

Dans l'univers du basket professionnel européen, il n'est pas anodin qu'un Américain en remplace un autre, alors que chaque équipe ne peut en compter que deux au maximum. "Changer pour changer, ne servait à rien. Il nous fallait donc trouver un joueur avec de belles références, qui apporte quelque chose en plus et c'est pour cela que nous faisons venir William Clark. Il nous fallait du coup nous séparer d'un Américain, et c'est pourquoi Jovonni quitte club".

Jovonni Shuler, à l'esprit collectif irréprochable, s'est parfaitement entendu avec la direction du CBC pour rompre le contrat qui les liait. Lors de la réunion avec les joueurs hier, il a tenu à être présent pour dire au revoir à ses partenaires. "Ce que Jovonni a fait alors qu'il est sur le départ, de venir saluer ses futurs ex-coéquipiers, pour les encourager pour la suite de la saison, je n'avais jamais vu ça", relevait Eric Fleury, le directeur sportif du club.

De son côté, Bill Clark qui connaît un peu le basket français pour avoir jouer en Pro B à Fos-sur-Mer, ainsi qu'à Rouen, doit arriver à Paris demain, en provenance de Los Angeles. Il devrait participer à son premier entraînement dès ce mercredi. Si tous les papiers sont en règle, il pourrait même jouer vendredi contre Quimper. "Au pire, si c'est un peu juste sur le plan administratif, il sera là avec nous comme "Energizer" au sein du groupe", annonce Hervé Coudray, le coach.