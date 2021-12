Régionales 2015 : la liste de Debout la France dans la Manche

Nicolas Calbrix conduit la liste Debout la France aux élections régionales, en Normandie. Dans la Manche, la tête de liste du mouvement de Nicolas Dupont-Aignan est Olivier Pjanic, maire de Notre-Dame-de-Livoye.

Ses colistiers, dans le département, ont été présentés ce samedi 7 novembre à Saint-Lô. Elle est composée en grande partie de candidats représentant "la société civile", non encartés dans un parti.

"Elle se caractérise par une grande diversité de profils et de catégories sociales : élus de terrain, cadres, commerçants, employés, chefs d'entreprise, agriculteurs, agents publics..." précise Debout La France, qui souhaite incarner "l'alternative gaulliste et indépendante" aux élections régionales. Le plus jeune candidat est âgé de 22 ans, le plus âgé 67 ans.



La tête de liste en Normandie, Nicolas Calbrix, espère obtenir 10 % des suffrages, ce qui lui permettrait d'être qualifié au second tour des élections.

La liste

- Olivier Pjanic, 39 ans, maire de Notre-Dame-de-Livoye, cadre commercial



- Amélie Doublet, 27 ans, conseillère municipale à Avranches, manipulatrice en médecine nucléaire



- Guillaume Durant, 37 ans, Torigni-sur-Vire, artisan



- Nancy Lepoittevin, 60 ans, Saint-Ursin, infirmière



- Jacques-Olivier Godet, 48 ans, Agneaux, directeur de société commerciale



- Delphine Robiolle, 39 ans, Avranches, artisan



- Jean-Philippe Auréal, 47 ans, Cherbourg-Octeville, encadrant technique en chantier d'insertion



- Amélie Joussomme, 37 ans, Torigni-sur-Vire, artisan



- Hugo Cotrel, 22 ans, Tirepied, infirmier



- Nadine Debieu, 37 ans, Notre-Dame de Livoye, sans emploi



- Dominique Hardel, 59 ans, Virey, retraité



- Odile Tampere, 59 ans, enquêtrice



- Régis Madeleine, 46 ans, Portbail, chef d'entreprise



- Danièle Cochet, 66 ans, Angoville-sur-Ay, retraitée



- Jean Bourguignon, 67 ans, retraité



- Marie-Thérèse Mathière, 66 ans, Bricqueville-sur-Mer, retraitée



- Bernard Biré, 61 ans, Les Loges Marchis, retraité