Jérusalem (AFP). Cisjordanie: attaque au couteau, l'assaillante palestinienne neutralisée

Des gardes israéliens attaqués lundi par une Palestinienne armée d'un couteau ont "neutralisé" l'assaillante en Cisjordanie occupée en tirant vers elle, lors d'un nouvel épisode de violences dans cette région, a indiqué le ministère israélien de la Défense. Les gardes postés à un check-point dans le nord de la Cisjordanie ont procédé à des tirs de sommation en l'air après avoir vu une Palestinienne s'approcher d'eux armée d'un couteau. Ils ont ensuite ouvert le feu dans sa direction lorsqu'elle a refusé de s'arrêter, a ajouté le ministère sans préciser si elle avait été blessée ou tuée. Par ailleurs, l'aviation israélienne a lancé dans la nuit de dimanche à lundi un raid contre une position du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, après un tir de roquette vers le sud d'Israël, a indiqué un communiqué militaire. "Une roquette a été tirée dimanche soir à partir de la bande de Gaza vers le conseil régional de Shaar Haneguev et elle n'a pas fait de blessé. En réponse, l'aviation israélienne a visé une position du Hamas dans le sud de la bande de Gaza", a ajouté le communiqué. Dimanche, six Israéliens avaient été blessés lors de trois attaques menées par des Palestiniens, dont l'un avait été tué, en Cisjordanie. Ces attaques surviennent alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit rencontrer lundi le président américain Barack Obama et évoquer notamment les tensions israélo-palestiniennes. Depuis le 1e octobre, les violences ont fait 74 morts côté palestinien -dont un Arabe Israélien- et dix côté israélien dans les Territoires palestiniens et en Israël. Une grande majorité des Palestiniens tués l'ont été car ils projetaient ou menaient des attaques selon Israël. Le cycle actuel de violences fait planer le spectre d'un nouveau soulèvement palestinien, ou intifada.

