Paris (AFP). Ligue 1: derby et 2e place pour Lyon, rechute pour Marseille

Lyon, grâce à un triplé de Lacazette, a remporté le dernier derby à Gerland dimanche en surclassant Saint-Etienne 3-0, reprenant ainsi sa deuxième place à dix longueurs du leader parisien, alors que Nice faisait rechuter Marseille 1-0. Dans le troisième match dominical de cette 13e journée de Ligue 1, Bordeaux a pris de l'air en dominant Monaco 3-1, qui était pourtant invaincu depuis neuf matches toutes compétitions confondues, sur des buts de Maurice-Belay, Yambéré et Plasil, contre Costa. . Seul Lyon chasse Paris de loin L'OL connaît peut-être des déboires en Ligue des champions (un point en quatre matches), mais va bien mieux en championnat: en remportant cet ultime derby au stade de Gerland, donc historique, il relègue à trois points son frère ennemi et envoie un signal à la L1. Il retrouve le sourire dans une atmosphère jusqu'alors alourdie notamment par l'affaire de la "sex-tape" de Valbuena. Ce dernier, titularisé, a fait un bon match mais s'est fait voler la vedette par Lacazette, auteur des trois buts (41e, 59e, 90e+3) et qui en totalise désormais six (L1 et C1 confondues). Le déclic pour "Alex" après un début de saison morose ? L'attaquant a bénéficié de l'emprise totale des Lyonnais sur le match, assez intense et non sans échauffourées sur le terrain, face à des Verts inoffensifs et méconnaissables, avec un entrejeu très défensif, et tombés à la 5e place, dans un stade sans supporteurs stéphanois. Entre OL et ASSE s'intercalent les deux clubs surprises du début de saison: Caen (3e) a pris place sur le podium samedi en battant Guingamp 2-1, deux points devant Angers (4e) qui a confirmé son coup de mou en chutant vendredi à domicile contre Rennes (2-0). Lyon mène donc un gruppetto toujours à bonne distance du leader: le PSG avait réussi samedi son meilleur résultat de la saison en écrasant Toulouse (5-0), et ainsi montré qu'il avait digéré sa désillusion face au Real à Madrid. Confirmant une fois de plus qu'il survolait les affaires domestiques, et faisant cette fois le plein de buts. . Nice repart, Marseille rechute Dans le derby de la Méditerranée, les deux équipes s'affrontaient sur des dynamiques opposées: trois matches sans défaite pour Marseille et autant sans victoire pour le Gym. Mais les courbes se sont croisées au Vélodrome (0-1): le but de Germain a permis à Nice de repartir de l'avant et revenir à la 6e place, tandis qu'il laisse l'OM de Michel, "plus déçu qu'inquiet", stagner à la 13e place. Nice a retrouvé son jeu léché et sa domination dans l'entrejeu avec son trio Koziello-Mendy-Seri, derrière un Ben Arfa étincelant quoique non décisif pour son grand retour au Vélodrome, et après son rappel en équipe de France. Marseille, en revanche, était privé de trois éléments clefs de son ossature, Nkoulou, Diarra et Cabella, et cela s'est ressenti, surtout l'absence de Diarra au sein d'un milieu totalement débordé. L'OM n'est donc pas tiré d'affaire, et devra aborder après la trêve internationale une séquence corsée, un déplacement à Saint-Etienne et la réception de Monaco. . Ça réagit en bas Si la lanterne rouge Troyes, encore défaite (4-1 à Lorient), n'a toujours pas gagné et que Toulouse (19e) a subi la loi parisienne, il y a encore de la vie en bas de tableau. Notamment au Gazélec Ajaccio, toujours relégable mais qui vient d'enchaîner un troisième succès d'affilée (2-1 à Reims), le premier de son histoire à l'extérieur en L1. Lille et Montpellier, à la lisière de la zone rouge, ont réagi en fin de match pour respectivement arracher le nul face à Bastia (1-1), malgré l'exclusion de Boufal, et battre in extremis Nantes (2-1). Résultats de la 13e journée de la Ligue 1 de football: vendredi

