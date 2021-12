Paris (AFP). Les NRJ Music Awards couronnent trois stars de The Voice

Les 17e NRJ Music Awards ont récompensé samedi quatre jeunes chanteurs révélés par "The Voice" - Louane, les Frero Delavega et Kendji Girac - ainsi que Shy'M et M. Pokora, lors d'une cérémonie qui a accueilli des stars mondiales de toutes les générations, de Sting à Justin Bieber et Charles Aznavour. Chez les Français, le jury a choisi Shy'M comme artiste féminine française de l'année et Matt Pokora artiste masculin. Louane, 17 ans, a reçu le prix de la révélation française, le duo Frero Delavega celui du groupe français de l'année et les votes du public ont plébiscité comme chanson française de l'année "Conmigo" de Kendji Girac, chanteur "gipsy pop" de 19 ans qui a déjà vendu 700.00 disques. Côté international, les NRJ Music Awards, diffusés en direct sur TF1 et NRJ depuis le palais des festivals de Cannes, ont couronné comme artiste féminine Taylor Swift, comme révélation internationale Ellie Goulding, comme artiste masculin Ed Sheeran et Maroon Five comme groupe international de l'année. Le prix de la chanson internationale de l'année est revenu à "See You Again" de Wiz Khalifa, "Bad Blood" de Taylor Swift a été désigné clip de l'année, et comme DJ de l'année, le Français David Guetta. Des stars mondiales ont défilé sur la scène de Cannes dont Sting, Justin Bieber, Coldplay, Ellie Goulding, Jason Derulo, Ed Sheeran, Major Lazer, et chez les Français Mylene Farmer, Maître Gims, Calogero, Soprano, Christine and the Queens ou encore Kendji, qui a chanté "La Bohème" en duo avec Aznavour, encore roi des planches à 91 ans. Présentés par Nikos Aliagas, les NRJ Music Awards, qui récompensent la fine fleur de la pop, du rap et de l'électro se sont imposés comme un rendez-vous incontournable pour les stars en promo. Parmi les célébrités venus remettre les prix figuraient les sportives Laure Manaudou et Marion Bartoli, ou encore Miss France 2015, la Youtubeuse Andy (2,7 millions d'abonnés) et l'animateur Cauet. Attendue, la Britannique Adele n'est finalement pas venue chanter en direct à Cannes.

