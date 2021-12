PARIS (AFP). Transat Jacques Vabre: Macif (Gabart/Bidégorry), veni, vidi, vici...

Première course et première victoire! Macif, le maxi-trimaran de François Gabart et Pascal Bidégorry, a gagné samedi matin à Itajai (Brésil) la Transat Jacques Vabre 2015 toutes classes, au terme d'un mano a mano haletant avec un autre multicoque géant, Sodebo. Essai réussi pour Macif, qui l'a emporté après avoir parcouru quelque 6.340 milles (11.745 km) réels à la vitesse moyenne de 20,75 noeuds, en 12 j 17 h et 29 min. Le bateau a franchi la ligne à 06h59 heure française. Le record établi en 2013 par le tandem Sébastien Josse/Charles Caudrelier avec un trimaran MOD70 de 22 m de long (11 j 05 h 03 min) n'a pas été battu, la faute à des conditions météo très musclées et une mer casse-bateaux qui ont décimé la flotte de 42 voiliers ayant pris le départ. Au total, un tribut assez lourd, avec 17 abandons, dont un chavirage. Très belle performance en tous cas pour le duo Gabart/Bidégorry, avec un bateau -un plan VPLP de 30 m construit en un an et demi- mis à l'eau le 18 août, seulement quelques semaines avant de quitter Le Havre, le 25 octobre. Gabart, vainqueur entre autres du Vendée Globe 2012-2013 et de la Route du Rhum 2014 (dans les deux cas à la barre d'un monocoque Imoca de 18,28 m), a encore enrichi son palmarès, assisté d'un spécialiste du multicoque, Bidégorry, tout juste rentré de la Volvo Ocean Race. "Génial, c'est formidable, a déclaré Gabart. C'est la première course du trimaran Macif et c'est sa première victoire. On ne pouvait pas rêver mieux. Ce bateau reste extraordinaire, je l'aime déjà". "Nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes techniques, c'est exceptionnel pour un bateau neuf, a-t-il ajouté. Je ne m'attendais pas à ça, je pensais que ça serait plus compliqué. Deux mois après la mise à l'eau, on gagne, c'est fantastique". "François a un nouveau jouet (), on n'en a pas encore tiré toute la quintessence, a pour sa part indiqué Bidégorry. Nous avons découvert le bateau tous les jours". - Tour du monde en solo en 2019 - Sodebo (Thomas Coville/Jean-Luc Nélias), l'ancien Geronimo d'Olivier de Kersauson presque entièrement reconstruit (31 m), a pris la 2e place, un peu plus de 7 heures après Macif. Il a franchi la ligne d'arrivée à 14h17, après 13 j et 47 min de mer. Longtemps en tête de la course, il s'est fait dépasser à la hauteur du Pot au Noir, ce marécage météo où alternent calmes plats et grains violents, entre hémisphères nord et sud dans l'Atlantique. Macif a ensuite affiché une aisance incroyable grâce à son unique foil (faute d'avoir eu le temps d'en construire un deuxième!), placé judicieusement sur le flotteur tribord puisque 70 à 80% de la course se sont déroulés babord amure. Macif comme Sodebo ont atteint des vitesses élevées au cours de cette Transat Jacques Vabre, de l'ordre de 40 noeuds la première nuit dans le nord de Guernesey. Ils ont largement dominé les deux autres multicoques de la classe Ultime, avant même que ceux-ci n'abandonnent sur avarie (Actual) ou chavirage (Prince de Bretagne). Macif et Sodebo ont maintenant pour objectif de participer à un tour du monde en solo, sans escale et sans assistance, en 2019. La course continue dans les trois autres classes (Imoca, Multi50 et Class40) de la Transat Jacques Vabre. Après les Ultimes, le prochain bateau à Itajai devrait être le trimaran Multi50 (15,24 m) FenêtréA Prysmian d'Erwan Le Roux/Giancarlo Pedote. A moins que les trois Imoca -PRB (Vincent Riou/Sébastien Col), Banque Populaire VIII (Armel Le Cléac'h/Erwan Tabarly), Queguiner-Leucémie Espoir (Yann Eliès/Charlie Dalin)- ne lui passent sous le nez. Viendront ensuite les +petits+ (12,20 m) monocoques Class40, encore très loin derrière et emmenés par le duo Yannick Bestaven/Pierre Brasseur (Le Conservateur).

