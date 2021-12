Beyrouth (AFP). Syrie: 23 civils tués dans des frappes sur un fief rebelle près de Damas

Au moins 23 civils, dont six enfants, ont été tués samedi dans des frappes sur un fief rebelle près de Damas, a indiqué une ONG en affirmant qu'elles avaient été probablement menées par l'aviation russe. Les frappes ont touché le centre de la ville de Douma, à l'est de Damas, où se trouvent de nombreux marchés populaires, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Ce bastion rebelle est régulièrement visé par des raids de l'aviation syrienne ou russe. Douma, fief rebelle situé dans la Ghouta orientale, à l'est de Damas, est régulièrement visé par des raids de l'aviation syrienne ou russe. Le 30 octobre, au moins 70 personnes ont été tuées et 550 blessées par des tirs de roquettes et l'aviation du régime sur Douma, selon Médecins sans Frontières (MSF).

