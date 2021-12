Neuf jeunes intégrés au corps des marins-pompiers de Cherbourg

Neuf jeunes marins-pompiers ont reçu leur casque des mains du Capitaine de Vaisseau Charles-Henry Orcel, commandant de la base navale de Cherbourg couronnant la fin de leur formation de marins-pompiers.

Neuf jeunes âgés de 18 à 26 ans engagés dans la Marine pour servir comme marins-pompiers.

Arrivés au mois de septembre à Cherbourg, ils ont suivi une formation militaire et maritime de trois semaines au sein de l'école des fourriers de Querqueville, ainsi qu'une formation de six semaines à la compagnie des marins-pompiers de Cherbourg, en secourisme et lutte contre les incendies.

Dès lundi, ils seront intégrés à la caserne des marins-pompiers de Cherbourg.