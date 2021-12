Ramallah (Territoires palestiniens) (AFP). Nouvelles violences meurtrières entre Israéliens et Palestiniens

De nouvelles violences ont secoué vendredi la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée, illustrant le climat de forte tension qui persiste avant une visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington. En Cisjordanie, un Palestinien a grièvement blessé à coups de couteau un Israélien devant un supermarché dans la colonie de Chaar Binyamin, avant de prendre la fuite, a affirmé l'armée. Plus au sud du territoire occupé, une Palestinienne de 72 ans a par ailleurs été blessée mortellement par balles par l'armée israélienne qui l'accuse d'avoir mené une attaque à la voiture bélier près de Hébron, où se concentrent les violences. "Des soldats ont identifié la menace et y ont répondu en tirant vers l'assaillante", a affirmé à l'AFP une porte-parole militaire. Un communiqué de l'hôpital israélien Chaare Zedek où elle avait été évacuée a indiqué qu'elle était morte à son arrivée. Des sources médicales palestiniennes ont identifié la Palestinienne comme Tharwat Chaaraoui, 72 ans, et indiqué qu'elle conduisait sous une forte pluie à ce moment-là, laissant entendre qu'elle n'avait pas intentionnellement dirigé sa voiture vers les soldats. - Heurts en Cisjordanie et à Gaza - Ces nouvelles violences interviennent alors que Palestiniens et Israéliens se sont engouffrés début octobre dans un nouveau cycle de violences qui ont fait à travers les Territoires occupés et Israël 73 morts palestiniens, dont un Arabe Israélien, et neuf côté israélien. Une grande partie des morts palestiniens étaient des assaillants. Depuis, chaque vendredi, l'ensemble des mouvements palestiniens appellent à des manifestations à travers la Cisjordanie et Gaza qui dégénèrent invariablement en heurts avec les forces israéliennes. Ces violences ont fait un nouveau mort vendredi: un Gazaoui de 23 ans, mortellement touché par des tirs de soldats israéliens depuis l'autre côté de la frontière séparant l'enclave sous blocus. Dix autres Gazaouis ont été blessés par des tirs en divers endroits de l'enclave côtière. L'armée israélienne a confirmé avoir tué un Palestinien qui s'était engouffré dans la zone-tampon qu'elle maintient sur plusieurs centaines de mètres à l'intérieur de Gaza le long de sa frontière. Elle a affirmé que ses troupes avaient "appelé les instigateurs à s'arrêter, procédé à des tirs de sommation en l'air puis alors que les suspects poursuivaient leur attaque, les forces ont tiré en direction du principal instigateur avant de le toucher". Des violences ont également éclaté à Hébron et à Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne, entre les forces de sécurité israéliennes et de jeunes jeteurs de pierres palestiniens. - "Vivre dans la peur" - Près de la colonie israélienne Psagot, qui jouxte Ramallah, jeunes et soldats se sont affrontés sous une pluie battante au coeur d'une zone résidentielle dont les habitants s'étaient barricadés derrière leurs volets. L'armée a tiré des longues salves de balles réelles en l'air, et visé à de nombreuses reprises les jeunes avec des balles caoutchoutées tout en tirant de nombreuses grenades lacrymogènes. Une femme qui courait se réfugier chez elle --une maison dont l'une des vitres avait été brisée par une grenade lacrymogène de l'armée -- a affirmé à l'AFP "ne plus dormir ni manger" depuis des jours. "Les enfants vivent dans la peur, on entend les balles voler jour et nuit", a-t-elle ajouté, sans donner son nom. Au cours des heurts, les soldats s'en sont pris aux nombreux journalistes présents, lançant sur eux des grenades assourdissantes, tout en proférant insultes et gestes injurieux. Des affrontements sporadiques ont également eu lieu à Hébron et un Palestinien a été blessé à la tête par une balle caoutchoutée, selon des sources médicales. C'est dans ce climat de violences que M. Netanyahu doit rencontrer lundi le président américain Barack Obama, avec lequel il entretient des relations personnelles tendues. La communauté internationale, ONU en tête, a récemment multiplié les appels à la retenue et au retour aux négociations, exhortant Palestiniens et Israéliens à faire cesser l'effusion de sang.

