Jérusalem (AFP). Cisjordanie: deux attaques palestiniennes, un Israélien blessé

Un Israélien a été grièvement blessé vendredi dans une attaque au couteau menée par un Palestinien au nord de Jérusalem, en Cisjordanie occupée, a indiqué l'armée israélienne. "Un Palestinien a attaqué au couteau un Israélien devant un supermarché à Shaar Binyamin (une colonie au nord de Jérusalem) et l'a grièvement blessé", a indiqué l'armée dans un communiqué. "L'assaillant a pris la fuite". Un peu plus tôt, une Palestinienne a tenté d'attaquer à la voiture bélier des soldats israéliens à Hébron en Cisjordanie, et a été blessée par balle par des militaires, selon l'armée. L'assaillante a reçu des soins sur place avant d'être évacuée vers un hôpital israélien.

