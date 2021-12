Paris (AFP). Ligue 1: danger pour Angers, Paris doit oublier le Real

Le promu Angers, étonnant 3e qui reste sur une défaite, tentera de réagir contre Rennes vendredi en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 marquée par le retour du PSG aux affaires domestiques, samedi contre Toulouse, et le derby Lyon-Saint-Etienne dimanche soir. La place sur le podium d'Angers est menacée notamment par les grosses cylindrées, Saint-Etienne (4e) et Monaco, qui se déplace dimanche soir chez des Bordelais en pleine déconfiture. Rennes aussi doit relever la tête, empêtré dans une série de sept matches de championnat sans victoire, qui l'a relégué à la 10e place. Samedi après-midi, le PSG est attendu après sa défaite rageante chez le grand Real Madrid (1-0). Les Parisiens, privés de leur milieu Marco Verratti (cheville), pourraient bien se venger en recevant des Toulousains relégables. Une réaction est également attendue de la part de l'autre club français défait en C1, Lyon, battu 2-0 mercredi à domicile par le Zenit Saint-Pétersbourg et proche de l'élimination. L'OL aborde le derby avec un joueur majeur, Mathieu Valbuena, au centre de l'affaire de sa "sex-tape" qui a valu à son coéquipier en Bleu Karim Benzema une mise en examen. Valbuena jouera-t-il ? Il n'a en tout cas pas été convoqué en équipe de France car "il n'est pas dans les meilleures conditions psychologiques", a expliqué jeudi le sélectionneur Didier Deschamps lors de l'annonce de sa liste pour affronter l'Allemagne et l'Angleterre les 13 et 17 novembre. Enfin Marseille (12e), qui reste sur deux victoires d'affilée, peut espérer tirer profit dimanche de la mauvaise passe traversée par Nice (3 matches sans victoire en championnat) pour continuer sa lente remontée après son début de saison cauchemar. Le programme : Vendredi (20h30) Angers - Rennes Samedi (17h00) Paris SG - Toulouse (20h00) Lille - Bastia Caen - Guingamp Montpellier - Nantes Lorient - Troyes Reims - GFC Ajaccio Dimanche (17h00) Marseille - Nice

