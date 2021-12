Coldplay s'entoure de Beyoncé et Noel Gallagher pour son retour

Coldplay apporte plus de détails sur son septième opus "A Head Full of Dreams" à l'occasion de la sortie de son premier extrait "Adventure of a Lifetime". L'album comportera douze morceaux, en incluant la piste cachée "X Marks The Spot", dont des featuring avec de grands noms de la musique.

L'Américaine Beyoncé, l'ancien leader d'Oasis Noel Gallagher, la Suédoise Tove Lo et la chanteuse de blues et de gospel américaine Merry Clayton ont accepté de pousser la chansonnette aux côtés de Chris Martin et ses comparses.

Attendu pour le 4 décembre, "A Head Full of Dreams" succédera à "Ghost Stories" sorti en 2014.