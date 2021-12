Versailles (AFP). Chantage à la sex-tape: Benzema a conseillé à Valbuena de ne pas se laisser faire

La star du football Karim Benzema, mis en examen jeudi pour complicité dans une tentative de chantage à la "sex-tape" contre son coéquipier des Bleus Mathieu Valbuena, a conseillé à ce dernier de "ne pas se laisser faire et de ne pas payer", a soutenu son avocat Me Sylvain Cormier auprès de l'AFP. C'est en substance les propos qu'aurait tenu l'attaquant des Bleus le 5 octobre lors d'une conversation avec Mathieu Valbuena au centre d'entraînement de Clairefontaine, selon l'avocat. Karim Benzema a été mis en examen pour "complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement". Son contrôle judiciaire lui interdit d'entrer en contact avec toutes les personnes mises en examen au dossier, ainsi que son coéquipier Valbuena. Selon une source proche du dossier, le joueur du Real Madrid a certes discuté de cette vidéo avec Mathieu Valbuena, mais a voulu "rendre service à son ami", sans penser qu'il portait tort. Mais, toujours selon cette source, Benzema avait également rendu compte, dans une conversation téléphonique, de son intervention auprès de Valbuena, expliquant qu'il était certain que son coéquipier allait céder au chantage - version fermement récusée par la défense de Benzema. Me Cormier fait au contraire valoir la retranscription d'une conversation téléphonique du 6 octobre entre Benzema et son ami d'enfance, en contact avec les trois maîtres chanteurs, et au cours de laquelle le footballeur dit faire fi "du buzz". "Si c?est pour le buzz et que tu as prévenu ta famille, et qu'ils s'en foutent? alors laisse sortir, je lui ai dit", aurait dit Benzema selon des propos rapportés par l'avocat. Ce à quoi l'ami d'enfance répond: "Bah ouais? Même moi, je lui aurais dit ça?". L'avocat a dénoncé les fuites dans la presse de "PV tronqués" mettant en cause Benzema, "mis en examen avant même qu'il n'ait été procédé à l'audition de la victime sur cette fameuse conversation du 5 octobre". Les trois maîtres chanteurs présumés, aujourd'hui en détention provisoire, avaient contacté l'ami d'enfance des frères Benzema, également écroué jeudi, afin d'utiliser le joueur dans leur entreprise d'extorsion.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire