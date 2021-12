Beyrouth (AFP). Syrie: sérieux revers du régime dans le centre, raid meutrier dans l'est

L'armée syrienne a perdu jeudi au profit de jihadistes l'unique localité qu'elle tenait sur l'un des principaux axes routiers du pays, un sérieux revers qui illustre la difficulté du régime à tenir ses positions malgré l'appui aérien russe. Ailleurs dans le pays en guerre, au moins 22 civils ainsi que des jihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont péri dans des frappes contre des positions de cette organisation à Boukamal (est), à la frontière avec l'Irak, a indiqué l'Observatoire syrien ds droits de l'homme (OSDH) sans préciser la nationalité des avions. Après une "violente offensive" dans le centre syrien, le groupe jihadiste Jund al-Aqsa s'est emparé de Morek, l'unique localité aux mains de l'armée sur l'autoroute entre Alep et Hama. Morek a changé plusieurs fois de mains en plus de quatre ans de conflit et les forces gouvernementales l'avaient reconquise en octobre 2014. Sa perte survient au lendemain de la reprise par le régime d'une route alternative reliant à travers le désert Homs à Alep, et qui était tombée partiellement aux mains de l'EI durant deux semaines. Selon le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, les combats se poursuivent à l'est et au sud-est de Morek et des "dizaines" de soldats du régime ont été tués ou blessés. Jund al-Aqsa a crié victoire sur son compte Twitter mais une source militaire syrienne en a relativisé l'ampleur. "Des hommes armés sont entrés dans Morek mais ils ne s'en sont pas emparés et des combats violents se poursuivent", a-t-elle dit à l'AFP. "Les aviations syrienne et russe sont en train de s?en occuper". - "Faiblesse" de l'armée - Le 7 octobre, les forces syriennes, aidées par la milice chiite libanaise du Hezbollah, des combattants iraniens et afghans avaient lancé une offensive, avec une couverture aérienne russe, pour reprendre l'autoroute internationale Homs-Hama-Alep aux mains de la rébellion. Ils font cependant face à une forte résistance, particulièrement dans la région de Hama. "Au lieu de gagner du terrain, le régime en a perdu", a dit M. Abdel Rahmane. Pour Jeff White, expert militaire auprès du Washington Institute, cette défaite "montre la faiblesse d'une proportion importante de l'armée dans les opérations offensives mais aussi défensives". "Bien que les Russes aient fourni une puissance de feu importante pour l'offensive de Hama, elle n'a récolté qu'un succès modeste, si ce n'est aucun. La puissance de feu russe n'a pas porté ses fruits", selon lui. Quant aux insurgés, dit-il, "cette victoire leur permet de renforcer leurs positions dans le nord de Hama et montre qu'en dépit de l'intervention russe, les rebelles sont encore capables de mener une offensive et de prendre des positions que le régime entendait garder". Alliée indéfectible du régime de Bachar al-Assad, la Russie, par la voix de son commandant des forces aériennes Viktor Bondarev, a annoncé le déploiement en Syrie de systèmes de missiles antiaériens pour protéger ses hommes. Déjà en septembre, le commandant des forces de l'Otan en Europe, Philip Breedlove, s'était inquiété d'un tel déploiement inutile contre l'EI qui est destiné selon lui à créer une "bulle de protection" au profit de M. Assad. - Attentat au Liban - Pour la première fois depuis deux semaines, des camions de fruits et légumes sont arrivée dans les halles des quartiers gouvernementaux d'Alep, 24 heures après que l'armée a brisé le siège imposé par l'EI, en rouvrant une route reliant ces quartiers au reste de la Syrie. "Avec la nouvelle de l?ouverture de la route, les prix des produits ont un peu baissé, mais les marchés manquent toujours de beaucoup de produits alimentaires de base", assure Maarouf Othmane, un étudiant de la ville. Outre les avions de la Russie et du régime syrien qui bombardent les rebelles et les jihadistes, des appareils de la coalition internationale conduite par les Etats-Unis mènent des raids en Syrie principalement contre l'EI. Jeudi, la France a réaffirmé son engagement au sein de la coalition menée par les Etats-Unis en renvoyant le Charles de Gaulle, son unique porte-avion, pour participer aux opérations" contre l'EI et ses groupes affiliés.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire